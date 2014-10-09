更新版 2-德国数据：8月出口降幅创五年半最大，经济显现疲态

(新增德国预算等背景)

* 德国8月进出口均下滑

* 8月的一系列数据疲软，令人担忧第三季经济萎缩

* 经济智库预计跟随IMF下调经济增长预估

路透柏林10月9日 - 德国8月出口大幅下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰时期以来最大跌幅。在整个欧元区经济低迷和海外市场出现危机之际，这是德国经济出现问题的又一个迹象。

德国联邦统计局公布，今年德国部分州的夏季假期开始得晚，使进出口出现下滑。但这个数据仍显示出德国经济的低迷状况，此前本周稍早公布的工业订单和产出数据均大幅下滑。

这可能使关于政府是否应该扩大对基础设施的公共投资，而不该优先削减赤字的争论升温。

“我们的经济已经停止增长，”德国工商联会(DIHK)首席经济学家Volker Treier表示。“我们的投资太少，这已经持续许多年了。”

ING的一位分析师Carsten Brzeski并称：“不再是夏季童话，而是德国夏季恐怖故事。”

数据显示，经季节调整后的进口较前月下滑1.3%，路透调查原预估为增长1.0%，而预估出口为下滑4.0%。

8月贸易顺差为175亿欧元，低于7月的222亿欧元，且逊于预估的185亿欧元。

德国经济今年开局良好，但是第二季萎缩0.2%。显示德国第三季经济几乎零增长的迹象愈来愈多，且一些分析师预计第三季还会萎缩，果真如此，德国将陷入定义上的经济衰退。

周二国际货币基金组织(IMF)将2014年德国经济增长预估从此前的1.9%下调至1.4%，2015年经济增长预估从此前的1.7%下调至1.5%。

周四稍晚一系列知名预测机构料将大幅下调对德国经济成长的预估。

在此之际，要求德国利用其健康的预算形势来增加公共支出和刺激欧洲经济成长的压力越来越大。