更新版 1-新债招标：中国国开行10年增发债收益率略高预期，长债心态趋谨慎

* 国开行三及五年增发债结果接近预期

* 10年品种收益率略高

* 近期长债收益率跌幅偏多，市场心态谨慎 (新增市场评论等内容)

路透上海10月9日 - 中国国家开发银行 周四招标三、五及10年固息增发债，其中三年和五年期中标收益率接近预期，10年品种则略高。不过因市况仍属稳定，三期债结果最多高出不足4个基点(bp)，总体偏离幅度尚可。

交易员认为，近一段时间以来，与三年期等期限相比，二级市场上10年品种收益率累积偏多跌幅，在没有进一步利好消息刺激下，市场对长债看法相对谨慎。

国开行今日招标的三、五及10年三期增发债，中标收益率分别为4.4723%、4.5784%和4.7297%，对应投标倍数4.21倍、2.82倍和2.79倍。此前市场预测均值分别为4.47%、4.56%和4.69%。

华南一券商分析师称，前期长债收益率跌势甚于短端，没有新的利好，进一步下行空间受限，机构心态略显谨慎。

银行间债市固息政策金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、五年和10年最新收益率为4.5259%、4.5846%和4.6879%。另外，自9月中旬至今，三年期品种累计走低约20个基点(bp)，10年期幅度则接近35个bp。

华东一银行交易员则表示，长假过后，现券走势较为稳定，因此今日国开行三期债结果与预期偏离幅度仍在可接受范围内。

今日招标的三期债是国开行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24和22期增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 10月13日

起息日 3年：8月7日

5年：9月18日

10年：8月21日

分销期 10/10-10/13

上市日 10月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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