《中国企业债发行日程表》--10月9日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 -- AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保)
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*福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 上限8.19% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保)
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*福建省投资 15 7 10/15簿记建档 上限5.79% AAA 10/16-10/20 兴业证券
开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权)
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*天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 -- AA 9/29-10/10 华西证券
(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保)
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天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 8.00% AA 9/29-10/10 新时代证券
(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保)
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福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 *上限8.50% AA- 10/13-10/17 天风证券
发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保)
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北京保障房 25 15 10/14簿记建档 利率上限5.99% AAA 10/15-10/17 海通证券
建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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*柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 利率上限6.54% AA 10/16-10/17 民生银行
投资建设发展
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注: *表示新增。(完)
(整理 吴芳；审校 李宏薇)