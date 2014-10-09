路透基点：托克17.3亿美元再融资案额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，大宗商品贸易公司托克(Trafigura Beheer BV/Trafigura Pte Ltd)增扩后达17.3亿美元的多档再融资案的额度分配方案出炉。
本案分为A、B、C三部分，其中A部分为10.8亿美元的364天循环信用贷，B部分为2.15亿美元的一年期人民币计价贷款，C部分为4.35亿美元的三年期定期贷款。
初始牵头行兼簿记行--澳新银行、星展银行、渣打银行和大华银行各自在A部分承贷1亿美元，在C部分承贷5,000万美元。华侨银行和三井住友银行各自在A部分承贷1亿美元，在C部分承贷2,500万美元。中国工商银行在A部分承贷2,000万美元(由新加坡和伦敦分行平均承担)，在C部分承贷9,000万美元(由阿姆斯特丹、新加坡和伦敦分行平均承担)。
中国银行在一般银团阶段加入，共享牵头行兼簿记行头衔，分别在A和C部分承贷7,000万美元和2,500万美元。
初始牵头行Westpac Banking在A部分承贷1亿美元。澳洲国民银行(A部分8,000万美元，C部分2,000万美元)，阿布扎比商业银行(C部分5,000万美元)和阿布扎比银行(A部分5,000万美元)参贷，任牵头行。
澳洲联邦银行(CBA)以主办行身份参贷，在A部分承贷3,000万美元。
九家银行在A部分承贷。包括三菱东京日联银行(2,500万美元)、Banque Misr SAE巴黎分支(2,000万美元)、巴罗达银行(2,000万美元)、新加坡马来亚银行(2,000万美元)、中国信托银行(1,000万美元)等等。
人民币贷款部分(美元等值离岸人民币)，初始牵头行兼簿记行中国信托银行承贷5,500万美元，中国工商银行承贷4,000万美元，其中阿姆斯特丹分支承担2,000万美元，新加坡和伦敦分支各承担1,000万美元。
中国银行携3,000万美元加入B部分贷款，任牵头行。主办行分别为台湾银行伦敦分支(2,000万美元)、韩国产业银行新加坡分支(1,000万美元)和产银亚洲金融(1,000万美元)。
彰化银行新加坡分支、第一商业银行新加坡分支、台湾土地银行OBU、兆丰商银OBU和台湾企银在B部分贷款任安排行，各自承贷1,000万美元。
本案于10月3日签署。
资金用于为2011年和2013年签署的贷款作再融资。
ABC三部分贷款在一般银团阶段的最高综合收益分别为125基点、150基点和170基点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)