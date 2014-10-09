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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 16:16 BJT

欧洲汇市：英镑突破1.62美元

路透伦敦10月9日 - 英镑兑美元 周四欧洲盘初突破1.6200美元，为一周来首次，并延续隔夜涨势。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录给美元持续三个月的涨势敲响警钟。

英镑兑美元较周三纽约尾盘又上涨0.2%，报1.6208美元，与上日欧洲尾盘相比上涨近0.02美元。

但英镑/欧元 仍接近0.7900附近的三周低点。(完)

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