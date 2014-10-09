欧洲汇市：英镑突破1.62美元

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透伦敦10月9日 - 英镑兑美元 周四欧洲盘初突破1.6200美元，为一周来首次，并延续隔夜涨势。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录给美元持续三个月的涨势敲响警钟。
英镑兑美元较周三纽约尾盘又上涨0.2%，报1.6208美元，与上日欧洲尾盘相比上涨近0.02美元。
但英镑/欧元 仍接近0.7900附近的三周低点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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