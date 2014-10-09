台湾央行：共发行2,235.3亿台币存单，存单发行余额增1亿

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透台北10月9日 - 台湾央行周四公布，共发行2,235.3亿台币存单，与今日存单到期金额2,234.3亿相较，存单发行余额较上日增1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,221.3
91天期 0.93 9
182天期 1.05 5
央行上日共发行2,227.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,650.3亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为90亿台币，累积超额准备为1,230亿台币、加计前期1%的超额准备为2,362亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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