全球贵金属：10月8日SPDR黄金持仓降0.70%，iShares白银持仓未变

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透10月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周三较周二减少0.70%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,501,786.4 10月8日 24,674,849.4 10月7日 -173,063.0 -0.70%
iShares 349,071,979.2 10月8日 349,071,979.2 10月7日 0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。