《路透晚报》--10月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创五周最低，因日圆反弹冲击出口股

日股日经指数下跌，受日圆重拾涨势忧虑打压，日圆走高会冲击出口商类股。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对于利率采取的温和态度引发日圆上涨，但日圆已经回吐涨幅。日经指数跌0.8%至15,478.93点，创五周最低收盘水平。东证股价指数跌1.1%，收于1,260.78点。JPX-日经400指数跌1.1%，收于11,462.28点。

--中国股市：沪综指收升续创近20个月新高，乐观预期推动大盘八连涨

中国股市沪综指连续第八日收升，续创近20个月新高，大盘高位震荡有所加剧。分析师指出，10月份沪港通将正式落地，中共十八届四中全会也即将召开，市场较乐观的预期支撑大盘维持强势格局，惟已进入政策市的后半阶段。

沪综指收报2,389.371点，涨6.577点或0.28%；前一收盘高点为去年2月20日的2,397.18点。上证A股今日成交2,000亿元人民币，上日为1,801亿元，较上个交易日增逾一成。沪深300指数收报2,481.955点，涨0.14%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,477.8点，跌0.05%，成交622,822手。

--香港股市：受美股激励收升1.2%，寄望中国出台更多支持措施

香港股市收高，受全球市场的涨势提振。市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持低利率较长时间。恒生指数收高1.2%至23,534.53点。恒生国企指数涨0.9%。

--全球汇市：美元兑日圆跌至三周低点，因联储会议记录立场温和

美元兑日圆跌至三周低点，美联储公布上次的会议记录之后，许多投资者推后了对联储升息时间的预期，并削减美元多头仓位。美元兑日圆在交易平台EBS下跌0.4%，至107.65，为9月中以来最低。美元指数跌0.2%至85.066，为两周来最低。该指数上周五触及四年高点86.746。

--欧元债市：西班牙公债收益率刷新纪录低位，受美联储温和立场打压

西班牙和法国公债收益率触及纪录低位，欧元区公债价格普遍上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议纪录显示，其不急于加息。西班牙10年期公债收益率(殖利率)跌6个基点至纪录低位2.043%，法国10年期公债收益率跌至纪录低位1.216%。德债期货上升15个跳动点至150.35，指标10年期德债收益率下滑1.3个基点至0.89%，距离8月触及的纪录低位0.867%很近。

--金属期市：伦敦金属上涨，因FED会议记录暗示低利率将维持更长时间

伦敦金属上涨，此前最新的美联储(FED)会议记录缓解了投资人对美国提前升息的疑虑，低廉成本的资金可能还会在市场流连一段时间。0904GMT，LME三个月期铜报每吨6,713.00美元，上涨1.14%，抹去上日的微弱跌幅。目前，伦铜已经脱离10月2日触及的五个月低点6,600美元。上海期交所主力12月期铜削减稍早跌幅，报每吨47,780元人民币，日内仍下跌0.3%。

--国际油市：布兰特原油弹离27个月低点，受美元疲软提振

布兰特原油期货从上日触及的27个月低点展开反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能延迟升息的可能性打压美元走软。0901GMT，布兰特原油11月期货涨0.33美元至91.71美元。周三该近月合约最低跌至2012年6月以来低点90.57美元，随后反弹收在91.38美元，当日仍下跌0.73美元。美国原油期货上涨0.42美元至87.74美元，周三收低1.54美元并触及2013年4月以来低点86.83美元。

--全球金市：金价上涨，因美国升息担忧减弱

金价涨至近两周高点，因有关美国提前升息的预期消退，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录公布之后美元失去一些动能。早盘现货金涨至每盎司1,227.40美元，之后涨幅收窄，0902GMT时上涨至1,225.95美元。美国黄金期货跳涨1.69%，至每盎司1,226.3美元。白银期货涨幅超过3%。