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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:54 BJT

中国债市：9月托管量增2,681亿元，基金取代银行单月增量居首--中债登

路透上海10月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额28.27万亿元人民币，当月增加2,680.52亿元，结束此前连续三月逾3,000亿元的高增长势头。

按机构统计，基金类当月新增托管1,020.04亿元，取代商业银行居单月增量之首。后者当月仅增加866.05亿元，较此前两个月大幅缩水。

在9月债券净增量中，包括地方政府债在内的各种国债净增1,451.24亿元，占总量比重逾五成；企业债以505.13亿元追随其后，政策性金融债则仅净增加380亿元。

具体到基金类当月主要债券净认购来看，该类机构在中债登统计范围内的主要增持对象包括政策性金融债、二级资本工具和企业债。

以下为2014年9月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年9月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 178,343.14 866.05 11,525.02

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基金公司 32,245.02 1,020.04 5,486.82

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保险机构 23,279.34 -423.55 50.15

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证券公司 1,923.56 145.06 336.79

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境外机构 4,910.19 307.25 4,910.19

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (发稿 李宏薇；审校 边竞)
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