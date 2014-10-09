《中国债市每日综述》现券仍弱IRS持稳，宏观数据公布前观望情绪较浓

* 现券小幅调整，利率互换(IRS)基本持稳

* 午后国开行一级新债需求尚可，二级情绪略向好

* 若消息面暂平静，债市短期或难脱离调整格局

* 银行间资金需求增加，但供给仍充分

路透上海10月9日 - 中国银行间债市现券收益率周四仍略上探，利率互换(IRS)则基本持稳。交易员表示，在前期累积一定跌幅后，现券收益率近日小幅反弹；不过由于午后国开新债需求尚可，二级情绪稍好转。

他们并称，若消息面持续保持平静，或难打破当前债市盘整格局；目前机构多将关注焦点集中于即将公布的9月宏观经济数据，以便提供更多交易指引。

“(收益率)还是以上行为主，短的上的多，长期的政策性金融债也有点，”华北一银行交易员称，还是前期收益率累积过多跌幅之后的调整，只是幅度比较有限。

他并指出，短债收益率上行与早盘资金略紧有一定关系，但整体来看，市场波动并不大，IRS亦基本持稳；若短期消息面没有更大的动静，债市难脱离调整格局。

“下午发行的国开债还可以，所以现券(收益率)上去了又下来了点，”上海另一银行交易员表示，今日全天收益率反弹幅度都较小，机构现在都等着看9月数据再说。

他并认为，预计9月数据同比应该会好一点，但是环比感觉并不会有什么很明显改善；除非经济基本面有明显好转，否则货币政策整体的宽松格局应该不会变，估计债市盘整还将持续一段时间。

国家开发银行 周四招标三、五及10年固息增发债，其中三年和五年期中标收益率接近预期，10年品种则略高。交易员认为，近一段时间以来，与三年期等期限相比，二级市场上10年品种收益率累积偏多跌幅，在没有进一步利好消息刺激下，市场对长债看法相对谨慎。

四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

剩余期限约9.29年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6800%，上交易日尾盘为4.6500%。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.500元，较上日结算价跌0.06元，或0.06%。

**资金需求增加但供给仍充分**

中国银行间资金市场周四主要回购利率持稳。自上日午后开始，受假期调休，以及可转债将发行等影响，券商等机构资金需求有所增加；不过整体来看，供给仍很充分，短期稳定预期未改。

中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。本周六(11日)，银行间市场因调休正常开市，而券商、基金等机构多正常休息。

北京一券商交易员称，早盘资金“和昨天比确实小紧，但不能说是开始(真正)紧。不具备紧的条件啊。”

他并表示，不排除浙能电力 下周一将要发行的可转债，会对资金面造成扰动，但因市场对资金面预期较为稳定，流动性一时很难真正吃紧。

浙能电力周四公告，启动100亿元人民币A股可转债发行，其中网上网下申购日均为下周一(13日)。

上海一银行交易员则补充认为，现在市场上大型银行主要期限资金供给充分，结合此前央行对市场的呵护稳定态度，在本月中旬缴税开始前，应不用过于担心流动性问题。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,806.64亿元，上日为11,417.36亿元。其中，隔夜品种为8,511.53亿元，上日为8,684.65亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5679 2.5584 +0.95 8,511.53

七天 3.0077 2.9896 +1.81 1,844.91

14天 3.3838 3.3448 +3.90 307.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0200 3.3450 -32.50 30.57

七天 2.8100 3.2050 -39.50 2.91

14天 3.5200 3.5000 +2.00 0.27

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.6000 +0.00 --

七天 3.0500 3.0900 -4.00 --

14天 3.3200 3.3700 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5623 2.5400 +2.23 --

七天 2.9860 2.9030 +8.30 --

三个月 4.5394 4.5440 -0.46 --