欧洲汇市：英镑兑美元突破1.62，关注英国央行下一步举措

"美联储会议记录的影响主导市场，这种状况可能至少再持续一天左右，"澳洲国民银行外汇交易员Graham Davidson表示。

“前夜的波动，很大程度上是被止损单推动，而并非投资者建立新的美元空头头寸，但确实感觉可能会有更多的这种头寸调整。”

对英国加息时间的预期已被推后至明年，只有少数分析师仍预计，英国央行可能会在11月采取行动。

英国央行周四的会议料没有什么举措，但前夜的最新迹象显示，之前火热的伦敦楼市有所降温，这可能会减轻央行采取行动的压力。(完)

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