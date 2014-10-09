路透基点：上海国际汽车城(集团)有限公司获9亿元人民币贷款--TRLPC

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海国际汽车城(集团)有限公司完成一笔9亿元人民币(1.47亿美元)的五年期贷款。
牵头行中国国家开发银行承贷6亿元，中国农业银行携3亿元参贷。
本案没有担保，于9月12日签署，利率为中国人民银行利率的105.5%。
所筹资金将用于负担上海嘉定区的建筑相关成本。
据公司网站，借款人是上海国际汽车城核心区的开发商和运营商。该汽车城是上海市政府的重要项目，坐落于嘉定区安亭镇，致力于汽车的制造、展示和销售。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --