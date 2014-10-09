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债券 | 2014年 10月 9日 星期四 18:51 BJT

路透基点：上海国际汽车城(集团)有限公司获9亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海国际汽车城(集团)有限公司完成一笔9亿元人民币(1.47亿美元)的五年期贷款。

牵头行中国国家开发银行承贷6亿元，中国农业银行携3亿元参贷。

本案没有担保，于9月12日签署，利率为中国人民银行利率的105.5%。

所筹资金将用于负担上海嘉定区的建筑相关成本。

据公司网站，借款人是上海国际汽车城核心区的开发商和运营商。该汽车城是上海市政府的重要项目，坐落于嘉定区安亭镇，致力于汽车的制造、展示和销售。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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