版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 08:00 BJT

重温稿-《中国数据观测》9月出口料重现双位数增长，贸易顺差维持高位

* 公布内容: 中国2014年9月进出口数据
    * 公布时间: 10月13日（周一）


  --调查结果 : 
    
        指标         9月中值       区间       上月   上年同期  参与预测机构
                                                                    数
      出口(%)          11.8      8.9~16.6      9.4     -0.3         20
      进口(%)          -2.7      -5.0~+2.2    -2.4     7.4          20
  贸易顺差(亿美元)     410        340~470     498.3    152          19
        
   --数据要点：
       
    最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢
复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附
近。
        
    接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%，
当月贸易顺差料达410亿美元。
           
    “近期美国经济一枝独秀加之圣诞、复活假期临近，其进口需求应持续恢复。”招商证
券的预测报告称。
    
    报告并提到，最新的汇丰制造业PMI数据显示新出口订单大幅回升，加之去年9月意外的
负增长使得基数偏低，预计9月出口增速将以双位数增长。不过，虽然9月中国国内经济形势
有所改善，但回升动力依然有限，故进口增速依然难见起色。

    海通证券报告亦认为，在外需整体改善的背景下，出口有望延续平稳，但难以维持高增
长。美国经济复苏稳健，但欧元区经济增长停滞，未来外贸微刺激力度或将减弱。考虑到中
国出口退税缩水，人民币升值超调的风险或增大，对出口也形成一定程度的压制。
        
    进口方面，海通认为，尽管近期美元升值、大宗商品价格回落，但国内进口需求对价格
下跌敏感度减弱，源于内需依然疲弱，进口增速依然承压。
            
    出口形势好于进口将继续使贸易顺差维持高位。9月末以来，人民币离岸CNH汇率持续走
强，反映海外市场已提前消化乐观的贸易数据预期。
    
    中国国务院副总理汪洋9月稍早时候表示，要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储
备，保持外贸发展的可持续性。他并同时指出，要改进政府服务，推进贸易便利化，规范和
清理进出口环节的收费，营造国际化、法治化的营商环境。            
 
        
    以下为本次路透调查结果：      
   
 机构名称                     出口       进口       贸易顺差
                            （同比%）   (同比%)   （十亿美元）
 交通银行                     11.5       -3.0        41.50
 巴克莱                       10.0       -4.0        42.00
 中银国际                      9.1       -2.0        35.00
 美银美林                      9.6       -3.0        37.70
 Capital Economics            13.0       -2.0        40.00
 国开证券                     11.2       -3.2         40.9
 China Capital Securities     10.0       -5.0          ~
 民族证券                     11.9        2.0        34.00
 中金                         13.0       -3.0        44.30
 中信证券                     14.0        0.5        39.90
 德意志银行                   16.6        2.0        42.70
 光大证券                     13.0       -1.4        41.30
 海通证券                      8.9       -3.5        37.80
 华融证券                     12.0       -3.0        42.10
 华泰联合证券                 11.6       -1.9        39.50
 华宝信托                     10.6       -3.2        40.00
 ING Financial Markets        10.0       -4.5        41.00
 上海证券                     15.8       -1.4        47.00
 申银万国                     13.5       -2.4        44.00
 瑞银                         14.0        2.2        37.00
    
  注：～为数据无法提供。（完）

 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐