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债券 | 2014年 10月 15日 星期三 08:00 BJT

重温稿-《中国数据观测》三季度GDP成长率料放缓至7.3%，政策面存持续宽松要求

* 公布内容：中国三季度GDP，9月CPI、PPI和工业增加值等数据
    * 公布时间：10月15日公布CPI和PPI，10月21日公布GDP、工业等数据

 调查结果        : (同比,%)                                                
                             预估中     预估区间     前值   上年同   预测数
                               值                             期     
 三季度国内生产总值(GDP)       7.3     7.0 ~ 7.7     7.5      7.8      19
                                                                        
 9月数据：                                                              
 居民消费价格指数(CPI)         1.7     1.5 ~ 2.0     2.0      3.1      21
 工业生产者出厂价格指数(PPI   -1.5    -1.8 ~ -1.2    -1.2    -1.3      21
 )                                                                   
 工业增加值                    7.5     6.8 ~ 8.8     6.9     10.2      21
 固定资产投资(不含农户)(1-9   16.2    16.0 ~ 16.5    16.5    20.2      21
 月)                                                                 
 社会消费品零售总额           11.7    11.2 ~ 12.1    11.9    13.3      21
 注：GDP前值为2014年二季度数据，9月详细数据前值为8月数据。                 
 
    路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速
放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。
    
    具体9月来看，通胀继续保持温和，CPI同比涨幅降至1.7%左右；得益于出口回升和基数
效应减弱，工业增加值同比增速预计反弹至7.5%；但房地产市场弱势调整继续拖累整体投资
增速，1-9月固定资产投资同比增长预计为16.2%。
    
    “8月工业出现较大回落，9月虽然仍有一定回升，但是第二产业增速将受到影响，增速
将有一定下降；由于房地产市场低迷，第三产业改善不明显。”中信证券在数据前瞻报告中
指出，“考虑到第二产业占GDP比重小于二季度，以及第三产业近期增速高于第二产业，预
计三季度GDP同比增速将较二季度下降0.2个百分点，为7.3%左右。”
    
    该券商并指出，制造业PMI显示出口有所回暖，且国内政策8月下旬开始趋于积极，内需
可能略有好转，再考虑到去年同期高基数效应减弱，预计8月工业增速将略有回升。其预计
同比增长约为8.1%。
    
    此前出炉的国内宏观经济先行指标--中国9月官方制造业PMI            为51.1，与上
月持平；汇丰9月中国制造业PMI终值则小幅下修至50.2，和上月终值持平,初值原本为50.5
。            
    
    国内知名投行--中金公司指出，据其预测三季度工业平均同比增速较二季度下降，而且
截至8月数据显示房地产、金融和批发零售等服务业同比增速也难以较二季度反弹，因此维
持维持三季度GDP同比增长7.3%的预测，且存在下行风险。
    
    同时，房地产投资将继续拖累整体投资增速，而且9月资本品价格大幅下跌也反映投资
弱势。该投行预计1-9月固定资产投资累计同比增速将放缓至16.2%。
    
    “从8月情况看，房地产、制造业、基础设施投资三大投资均处于下滑未止状态；在铁
路投资大幅加码的背景下，预计9月基建投资可能止跌，但制造业和地产仍将惯性下滑。”
申银万国首席宏观分析师李慧勇称，鉴于9月基数相对仍高，预计投资将处于环比企稳但同
比继续回落的过程中。
    
    申万预计1-9月投资同比增速为16%，三季度GDP增速为7.3%。“尽管7.3%和全年政府目
标并无明显差距，但它隐含的下行趋势性还是会让政策保持警惕。”他称。
    
    李慧勇预计，四季度将加大财政资金的拨付和政府主导基建项目的施工，并通过定向宽
松维持广义货币环境相对宽松，甚至不排除通过降息等手段来降低社会融资成本；同时，还
会加快改革红利的释放，包括破除垄断、加快混合所有制改革、鼓励民间投资、加快农村土
地流转等。
 
    
    以下为各机构预测详情：       
                     三季度  ----------------9月--------------------
                      GDP     CPI     PPI     工业    投资   零售销售
 交通银行             7.3     1.6     -1.5    7.6     16.4     11.8
 巴克莱               7.1     1.6     -1.5    7.5     16.3     11.7
 中银国际             7.1     1.6     -1.5    7.3     16.3     11.7
 美银美林             7.2     1.6     -1.8    7.5     16.5     11.6
 Capital Economics    7.3     2.0     -1.6    6.8     16.2     12.0
 国开证券             7.2     1.8     -1.5    7.6     16.3     11.9
 首创证券             7.4     1.9     -1.5    8.6     16.3     11.8
 招商证券             7.2     1.6     -1.5    7.4     16.2     11.6
 中金                 7.3     1.5     -1.7    7.3     16.2     11.8
 花旗                 7.2     1.8     -1.4    8.3     16.3     11.8
 中信证券             7.3     1.5     -1.6    8.1     16.3     11.8
 德意志银行           7.4     1.6     -1.4    7.7     16.2     11.5
 光大证券             7.2     1.7     -1.8    7.6     16.3     12.0
 海通证券             7.0     1.8     -1.8    7.3     16.0     11.2
 华融证券              ~      1.6     -1.8    7.5     16.2     11.6
 华泰证券              ~      1.7     -1.4    7.4     16.2     11.8
 华宝信托             7.3     1.6     -1.5    7.5     16.4     11.7
 ING资本市场          7.3     1.7     -1.5    7.2     16.0     11.5
 上海证券             7.7     1.9     -1.2    8.0     16.0     12.1
 申银万国             7.3     1.8     -1.4    8.8     16.0     11.6
 瑞银                 7.1     1.8     -1.7    7.9     16.1     11.7
 
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 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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