《中国数据观测》9月新增人民币贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 公布内容: 9月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚10月15日 --调查结果 : 9月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.9 12.3-13.2 12.8 14.2 28 % 新增人民币贷款(亿元) 7,350 6,500-8,500 7,025 7,870 28 人民币贷款余额同比% 13.2 13.0-13.4 13.3 14.3 12 --数据要点: 路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速 基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增 长有一定正面效应。 交通银行报告指出，有效社会信贷融资需求端疲弱，央行公布的9月末贷款需求指数为66.6%，较6月末下 落5个百分点；而商业银行持续面临资产质量的挑战，且存款增长持续低迷，对信贷投放构成限制。 “实体经济需求不足和商业银行风险偏好下降导致的惜贷行为，依然是短期内制约信贷规模增长的主要因 素；而央行向银行体系提供的5,000亿元SLF也无法直接刺激信贷投放规模的上升，预计9月新增信贷规模与8 月大致相等。”招商证券报告称。 对于9月M2同比增速基本稳定，中信证券报告称，由于去年9月M2基数较高，预计今年9月M2增速可能与上 月齐平。 交通银行报告并认为，9月M2增速较上月末有所上升，一是因为当月信贷增加较多，相应存款创造增多； 二是商业银行季末加大存款吸收的惯性仍在，对存款和货币供应形成支撑。不过，存款流失的态势持续，利率 市场化以及固定收益类金融产品刚性兑付属性对中长期存款形成了明显的替代作用，货币供应难以快速增长。 中国央行货币政策委员会2014年第三季度例会的声明称，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷 和社会融资的合理增长，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。 此前，中国建设银行 董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大商 业银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。 中国央行和银监会节前亦松绑房贷，称对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房 贷款政策；此外，鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券等多种措施筹集资金，专门用于增加首 套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) Action Economics ~ 7,250 13.2 Capital Economics 12.8 8,000 13.2 中银国际 12.6 7,200 13.0 交通银行 13.1 7,200 ~ 巴黎银行 13.0 8,000 ~ 东方汇理银行 12.8 8,000 ~ 国开证券 12.7 7,230 13.2 美银美林 13.0 8,500 13.2 中信证券 12.8 7,000 ~ China Capital Securities 13.0 7,500 ~ 招商证券 12.9 7,500 13.2 瑞士信贷银行 13.0 7,600 ~ 巴克莱银行 13.0 7,200 ~ 中金公司 13.0 7,500 ~ 德意志银行 12.4 7,000 13.0 光大证券 13.1 7,500 High Frequency Economics 12.8 7,650 ~ 华融证券 12.5 7,000 海通证券 12.7 6,500 ~ 华泰证券 13.0 7,300 13.4 渣打银行 12.3 7,000 ~ 花旗银行 13.2 7,200 ~ 华宝信托 13.0 7,500 13.1 Societe Generale 12.5 6,000 ~ ING Financial Markets 12.7 7,400 ~ Natixis 13.0 ~ ~ 上海证券 13.0 7,000 13.2 申银万国 12.4 8,000 13.1 瑞银 12.6 7,000 13.0 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较