全球经济：拉加德称敦促成员国认真对待经济改革

拉加德称，她的建议较六个月前全球财长和央行行长会议以及世界银行会议时变化不大，但看到更多威胁正在逼近。

拉加德在“全球政策议程”报告中指出，“全球经济状况看起来非常相似，令人不安：体质脆弱、复苏不均衡、成长不及预期且下档风险增加。”她在报告中列出了IMF和188个成员国的工作重点。