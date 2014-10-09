全球经济：拉加德称敦促成员国认真对待经济改革

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透华盛顿10月9日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，全球各国决策者必须认真对待经济改革，否则，经济将会陷于成长乏力的困境中难以自拔，债务和失业率都居高不下。
拉加德称，她的建议较六个月前全球财长和央行行长会议以及世界银行会议时变化不大，但看到更多威胁正在逼近。
拉加德在“全球政策议程”报告中指出，“全球经济状况看起来非常相似，令人不安：体质脆弱、复苏不均衡、成长不及预期且下档风险增加。”她在报告中列出了IMF和188个成员国的工作重点。
以下是拉加德的讲话摘要：
* 拉加德称如果通胀或通胀预期回落，日本央行应进一步放宽政策；
* 拉加德称不进行改革，全球将陷于成长平平的状态，且更加脆弱；
* 拉加德称中国等新兴市场国家明显存在“金融过度”的情况； * 拉加德呼吁美国和德国需要增加基础设施投资；
* 拉加德称欧洲央行必须有如果通胀前景未改善，采取购买主权债等更多行动的意愿；
* 拉加德对4月以来全球在财政、就业和产品市场改革方面进展有限感到遗憾；
* 拉加德称如果2010年IMF改革在今年年底之后都未能生效，IMF将提出下一步行动的选项。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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