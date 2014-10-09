欧洲股市：触及两个月低位，因宏观经济前景疲弱盖过美联储会议记录提振

* FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，触及两个月低点

* 回吐稍早升幅，因宏观前景低迷

路透伦敦10月9日 - 欧洲股市周四创下两个月新低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续推行货币刺激政策令市场释怀的影响退居次席，投资者担心欧洲疲弱的经济前景。

美联储昨日公布的上次会议记录显示，联储不急于升息，一度提振欧洲股市。

贵金属矿商Fresnillo 和Randgold Resources 劲升逾6%，因金价攀升至两周最高，受美联储会议记录带动。

但近期一系列欧洲经济数据疲弱，欧洲央行迄今的刺激措施不及市场预期，导致投资者对欧股稍早涨势获利了结。

“美联储会议记录公布后，人们略为看多欧股，但欧洲的情况没有改变，”Tradition经纪Mike Reuter说，“所以人们把握欧股上涨的机会，作部份获利了结。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,313.80点，连续第三日下跌，且创下两个月新低1,311.13点。

欧元区银行股 下挫1.1%，意大利 、法国 和葡萄牙银行股 领跌。