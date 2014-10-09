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债券 | 2014年 10月 10日 星期五 01:37 BJT

美国经济：拉克尔称美联储必须确保通胀预期保持在2%的目标

路透北卡罗来纳州阿什维尔10月9日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，美联储必须确保通胀预期不会偏离2%的目标，他表示，目前尚没有出现这情况。

拉克尔表示，他预计通胀将“逐步向目标靠拢”。

“没有迹象显示，企业和消费者对未来通胀的预期偏离2%的目标，”拉克尔在预早准备的演讲词中表示。

拉克尔预计，美国GDP增长幅度介于2-2.5%区间，劳动生产率增幅约1%。他说，GDP增长幅度“不太可能”超出3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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