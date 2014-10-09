全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费大跌

路透10月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因海岬型船运费大跌。

乾散货运价指数跌17点，或1.72%，报974点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌52点，或3.19%，至1,580点。日均获利下降389美元，报10,542美元，为8月11日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或0.58%，报864点。日均获利降低44美元，至6,917美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌13点，报980点。灵便型船指数< .BHSI>跌3点，报520点。(完)