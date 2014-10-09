全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费大跌

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透10月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因海岬型船运费大跌。
乾散货运价指数跌17点，或1.72%，报974点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌52点，或3.19%，至1,580点。日均获利下降389美元，报10,542美元，为8月11日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或0.58%，报864点。日均获利降低44美元，至6,917美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌13点，报980点。灵便型船指数< .BHSI>跌3点，报520点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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