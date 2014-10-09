纽约期市：原糖期货触及两个月高位后收低，因获利了结

路透纽约/伦敦10月9日 - 原糖期货周四因获利了结而下跌，稍早急升至两个月高位，因数据显示巴西产量低于预期。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货上涨，因仍预计巴西天气干燥，而可可期货上扬。

ICE-3月原糖期货 跌0.22美分，或1.3%，收报每磅16.70美分，为约三周来最大单日跌幅。

投机性回补空头，令期糖周四稍早急升至17.20美分的两个月高位，此前行业协会Unica公布的数据显示，在9月下半月，因为降雨，巴西甘蔗压榨量达到2,880万吨，低于预期的3,000万吨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收跌4.50美元，或1%，报每吨425.60美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 在之前两日下跌后反弹，升向周一触及两年一个月高位2.250美元，收高7.2美分，或3.6%，报每磅2.2165美元，因天气预报仍预计未来两周巴西天气干燥。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 涨30美元，或1.4%，收报每吨2,181美元。

ICE-12月可可期货 收涨19美元，或0.6%，报每吨3,057美元。

Liffe-12月可可期货 收高5英镑，或0.25%，收报每吨1,983美元。(完)

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