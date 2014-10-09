全球金市：金价升至两周高位，因成长忧虑令股市大跌

台湾债市：五年券106/5殖利率收跌中止连三升，惟调节卖压略现令跌幅收敛

* 五年新券106/5殖利率微收跌 * 反应美债利多惟卖压略现收敛跌幅 * 明日106/5殖利率区间暂看0.73-0.78% 路透台北4月19日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率周三微收 跌，中止连三日升势。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率跌至逾五个月新低，带动 台债殖利率趋跌整理，明显缓和上日106/5得标利率高于预期的利空，惟获利调节卖压略现 令该券殖利率跌幅收敛。 他们指出，10年增额券106/4R将于明日展开发行前交易，交投将由106/5 转向106/4R身上，市场多数预期明日106/4R开在1.00-1.03%区间的可能性较高，若开低在1% 以下，空方进场意愿料会较高。 〞美债利多让台债开盘殖利率蛮容易走跌，但后续就看多空力道拉锯了。〞一位大型证 券交易员说。 他们认为，目前美债就技术面而言非常偏多，消息面也多来自国际政治风险，但美国及 台湾经济仍旧处在复苏的轨道上，基本面并未转坏，令台债欠缺实质买盘追价力道，短线料 台债主流券暂在低档盘旋整理。 台