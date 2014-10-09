版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 06:33 BJT

《综述》美国初请失业金人数下滑，劳动力市场持续发力

自美国摆脱衰退以来，申请失业金人数已稳步下降，目前已低于美国经济危机开始前的水准。实际上，上周初请失业金人数只比7月所及14年低点高8,000人。

一周初请失业金人数的四周均值减少7,250人至287,750人，为2006年以来最低水准。

劳工部称，没有特别因素影响全国失业金申请数据。

该报告显示，9月27日止当周，续领失业金人数减少21,000人至238万。

“续领失业金数据逐步改善尤其鼓舞人心，与最近失业率下降趋势一致，表明失业者继续寻找就业机会，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。(完) (编译 张明钧/徐文焰/李爽 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐