《综述》美国初请失业金人数下滑，劳动力市场持续发力

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
自美国摆脱衰退以来，申请失业金人数已稳步下降，目前已低于美国经济危机开始前的水准。实际上，上周初请失业金人数只比7月所及14年低点高8,000人。
一周初请失业金人数的四周均值减少7,250人至287,750人，为2006年以来最低水准。
劳工部称，没有特别因素影响全国失业金申请数据。
该报告显示，9月27日止当周，续领失业金人数减少21,000人至238万。
“续领失业金数据逐步改善尤其鼓舞人心，与最近失业率下降趋势一致，表明失业者继续寻找就业机会，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。(完) (编译 张明钧/徐文焰/李爽 审校 郑茵)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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