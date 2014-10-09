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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 07:58 BJT

日本数据：9月银行放款余额较上年同期增长2.3%

路透东京10月10日 - 日本央行周五表示，日本9月银行放款余额较上年同期增长2.3%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为479.022兆(万亿)日圆(4.44兆美元)。

以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

9月 8月 7月

含信金银行 +2.3 +2.2 +2.2

不含信金银行 +2.4 +2.3 +2.3

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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