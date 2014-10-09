《全球汇市》欧元因德国数据黯淡再度承压，美元反弹

法国兴业银行分析师Kit Juckes指出，自7月以来，美元在良好数据和美国联邦公开市场委员会(FOMC)措辞略做调整的支持下，已经涨得过大过猛了。

在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，Juckes称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。

“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。

周五亚洲方面几无推动市场的经济数据发布。

日本央行将于今日上午公布9月会议记录；澳洲方面则将有房屋贷款数据出炉，澳洲央行助理总裁艾迪的讲话也将受到关注。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2681 1.2690 -0.07 -7.74 1.3745

美元/日圆 107.93 107.83 +0.09 +2.50 105.30

欧元/日圆 136.87 136.84 +0.02 -5.43 144.73

美元/瑞郎 0.9547 0.9542 +0.05 +6.93 0.8928

英镑/美元 1.6115 1.6118 -0.02 -2.66 1.6556

美元/加元 1.1184 1.1183 +0.01 +5.31 1.0620

澳元/美元 0.8761 0.8778 -0.19 -1.71 0.8913

新西兰元/美元 0.7854 0.7864 -0.13 -4.29 0.8206

澳元/日圆 94.560 94.650 -0.10 +0.76 93.850

新西兰元/日圆 84.770 84.800 -0.04 -1.90 86.410

英镑/日圆 173.93 173.80 +0.07 -0.23 174.33

澳元/新西兰元 1.1146 1.1155 -0.08 +2.75 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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