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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 07:59 BJT

《综述》全球经济步履蹒跚，敦促政府扩大支出的呼声不绝于耳

**摆脱困境**

然而，IMF官员的表态很直白：对于可以承受的国家，可能别无选择只能打开资金阀门放水，以免全球经济滑坡。

IMF副总裁朱民表示，总需求下降很大，得有人来填补这个缺口。

六年来对抗危机的斗争并未成功，也支撑了这种论调。宽松货币政策向全球市场注入了数万亿美元，但大部分都以银行准备金或大企业现金储备的形式闲置，小部分转化为企业投资或家庭支出。

欧洲和日本的复苏计划效果甚微，中国经济正在减速，美国官员也担心这种局面会抑制美国经济复苏。

全球各国进行结构改革和贸易自由化的努力也陷入停顿。

在周四的讨论会上，欧洲央行总裁德拉吉试图为欧元区开出财政解决方案，称公共教育投资也可视为“基础设施”，而且近乎直接地呼吁德国打开钱袋。
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