《综述》全球经济步履蹒跚，敦促政府扩大支出的呼声不绝于耳

“对于那些有财政空间的政府而言，利用这些空间是合乎情理的。至于哪些国家有能力这样做，你们自己去体会吧。”德拉吉说。

对此不乏持怀疑态度的人，就连IMF支持加大支出的人也认为，做这些事情时需要带着谨慎，而公共设施项目真正实施起来并不都那么小心。

由于拿不准大型基建项目的公众与经济效益，世界银行基本上放弃了这些项目，直到几年前情况才有所改观，现任世行行长金镛正在改变之前的政策。

国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之在一次会议上敦促全球采取更强有力的财政应对措施，他承认日本由于公共建设项目的浪费性支出，成为全球负债最高的国家。比如，不同政府部门在公路建设上出现重复。

除此之外，欧洲和其它地方的发达国家或许因为债务的束缚，没有能力进行大规模支出。

“我认为大型经济体的支出状况不会突然一下就增加，”墨西哥财长Luis Videgaray周三接受路透访问时说。(完)