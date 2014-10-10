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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:31 BJT

国际油市：OPEC一篮子油价跌至2010年以来最低水准，周五或继续下挫

路透纽约10月9日 - 石油输出国组织(OPEC)原油出口主要参考价周四挫至2010年以来最低水准，追随全球指标油价跌势。

OPEC一篮子油价跌至每桶88.32美元，略低于2012年中期创下的前低点88.74美元，周五可能继续走低,此前市场原油期货价格进一步下挫。OPEC一篮子油价综合了OPEC成员国多种原油价格，涉及从委内瑞拉马瑞(Merey)重质油到阿尔及利亚萨哈兰(Saharan)轻质混合油等十几种不同品级的原油。

该油价6月中旬以来下滑20%，追随布兰特原油价格的颓势，后者跌逾25美元。但就反映OPEC成员国所受影响而言，一篮子油价的精准度略高，其跌势可能令OPEC更加警觉。

一些OPEC成员国已开始讨论减产以提高油价的必要性，但沙特阿拉伯等核心海湾成员国并未显示出在11月27日OPEC会议前采取行动的意愿。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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