国际油市：OPEC一篮子油价跌至2010年以来最低水准，周五或继续下挫

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月9日 - 石油输出国组织(OPEC)原油出口主要参考价周四挫至2010年以来最低水准，追随全球指标油价跌势。
OPEC一篮子油价跌至每桶88.32美元，略低于2012年中期创下的前低点88.74美元，周五可能继续走低,此前市场原油期货价格进一步下挫。OPEC一篮子油价综合了OPEC成员国多种原油价格，涉及从委内瑞拉马瑞(Merey)重质油到阿尔及利亚萨哈兰(Saharan)轻质混合油等十几种不同品级的原油。
该油价6月中旬以来下滑20%，追随布兰特原油价格的颓势，后者跌逾25美元。但就反映OPEC成员国所受影响而言，一篮子油价的精准度略高，其跌势可能令OPEC更加警觉。
一些OPEC成员国已开始讨论减产以提高油价的必要性，但沙特阿拉伯等核心海湾成员国并未显示出在11月27日OPEC会议前采取行动的意愿。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。