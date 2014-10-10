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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 08:23 BJT

国际油市：布兰特原油下挫逾1美元，因供应增加且欧洲经济前景疲弱

路透新加坡10月10日 - 布兰特原油期货周五下跌逾1美元，因全球供应增加且欧洲经济前景疲弱，推动油价延续数月以来的跌势。

0005GMT，11月布兰特原油期货 下挫1.05美元报每桶89美元，此前一度跌至88.91。该合约周四收报90.05美元，为2012年6月以来的最低结算水平。

美国原油期货 跌1.10美元至每桶84.67美元。(完)
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