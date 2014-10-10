国际油市：布兰特原油下挫逾1美元，因供应增加且欧洲经济前景疲弱

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透新加坡10月10日 - 布兰特原油期货周五下跌逾1美元，因全球供应增加且欧洲经济前景疲弱，推动油价延续数月以来的跌势。
0005GMT，11月布兰特原油期货 下挫1.05美元报每桶89美元，此前一度跌至88.91。该合约周四收报90.05美元，为2012年6月以来的最低结算水平。
美国原油期货 跌1.10美元至每桶84.67美元。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。