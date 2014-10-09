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债券 | 2014年 10月 10日 星期五 07:38 BJT

基金产业：10月8日止当周美国应税债券基金流入创纪录127亿美元--理柏

路透纽约10月9日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在10月8日止当周向应税债券基金净投入创纪录的127亿美元新资金，同时向低风险的货币市场基金注入95亿美元。

货币市场基金为连续第三周资金净流入。应税债券共同基金流入79亿美元，应税债券上市交易基金(ETF)流入48亿美元。

股票基金流出67亿美元，为连续第二周资金流出。(完)

(编译 王兴亚；审校 朱晓军)
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