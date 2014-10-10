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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:32 BJT

金砖国家：10月9日股汇市收盘纵览

路透10月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四涨0.96%或9.57点，报1,008.33点。

中国股市：沪综指收升续创近20个月新高，乐观预期推动大盘八连涨

香港股市：受美股激励收升1.2%，寄望中国出台更多支持措施

中国汇市：人民币随中间价收升，美元指数弱势等因素提供支撑

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巴西股市：收高，受选举相关预期提振。指标Bovespa指数 收升0.37%，报57,267.53点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔震荡走低，受累于与选举相关的不安情绪

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南非股市：反弹，药企Aspen Pharmacare触及纪录高位，之前该公司与股东葛兰素史克合作，以扩大日本市场版图。指标Top-40绩优股指数 涨0.16%至42,913点，综合指数 升0.2%至48,133点。

南非汇市：兰特走坚，受助于南非央行官员立场强硬的言论

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印度股市：收升，结束连续三天的跌势，因对美联储不急于升息的预期提振权重银行股和蓝筹股。指标BSE指数 涨1.49%，收报26,637.28点。NSE指数 升1.5%，收报7,960.55点。

印度汇市：印度卢比兑美元创近两个月最大单日涨幅，在美联储公布会议记录表明其不急于加息后，卢比触及逾两周高点。印度卢比兑美元 收报61.04/05，周三收盘价为61.3950/4050。卢比盘中高见60.9025，为9月23日以来最高。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.57%，报1,088.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.32%，报595.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.37%，报40.1475卢布；卢布兑欧元 持平，报50.9300卢布。(完) (整理 李爽 审校 于春红)
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