金砖国家：10月9日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四涨0.96%或9.57点，报1,008.33点。
中国股市：沪综指收升续创近20个月新高，乐观预期推动大盘八连涨
香港股市：受美股激励收升1.2%，寄望中国出台更多支持措施
中国汇市：人民币随中间价收升，美元指数弱势等因素提供支撑
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巴西股市：收高，受选举相关预期提振。指标Bovespa指数 收升0.37%，报57,267.53点。 拉美汇市：巴西雷亚尔震荡走低，受累于与选举相关的不安情绪
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南非股市：反弹，药企Aspen Pharmacare触及纪录高位，之前该公司与股东葛兰素史克合作，以扩大日本市场版图。指标Top-40绩优股指数 涨0.16%至42,913点，综合指数 升0.2%至48,133点。
南非汇市：兰特走坚，受助于南非央行官员立场强硬的言论
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印度股市：收升，结束连续三天的跌势，因对美联储不急于升息的预期提振权重银行股和蓝筹股。指标BSE指数 涨1.49%，收报26,637.28点。NSE指数 升1.5%，收报7,960.55点。
印度汇市：印度卢比兑美元创近两个月最大单日涨幅，在美联储公布会议记录表明其不急于加息后，卢比触及逾两周高点。印度卢比兑美元 收报61.04/05，周三收盘价为61.3950/4050。卢比盘中高见60.9025，为9月23日以来最高。
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.57%，报1,088.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.32%，报595.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.37%，报40.1475卢布；卢布兑欧元 持平，报50.9300卢布。(完) (整理 李爽 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。