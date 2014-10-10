美国个股：投资大亨伊坎呼吁股价过度低估的苹果扩大回购股票

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月9日 - 投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，苹果 股价有翻倍的潜力，他并呼吁公司董事会动用1,330亿美元现金扩大回购股票。
“我们认为在当前市况下，苹果股价遭到严重低估，若现在能够扩大回购股票，就能为其他股东带来更大利益，”伊坎周四发表致苹果董事会信函指出。(英文原文：bit.ly/1sk0yQO)
伊坎表示，苹果股价应该在203元美元交投，他并宣示他所持有的股票不会参与任何回购行动。
伊坎写道，“就当前股价、以及风险报酬的角度来看，苹果是最佳投资标的，我们持仓的规模就说明了这一点。这项投资代表者我们投资史上最大的仓位。”
伊坎周四接受CNBC的访问时，呼吁苹果回购多达1,000亿美元股票，并称他希望其他投资人也敦促公司进行回购。
苹果6月将1股拆为7股，4月时则是将授权公司股票回购规模由每年600亿美元调高至900亿美元。
苹果股价周四收高0.2%至101.02美元。苹果股价自1月以来已经上涨25%。
伊坎持有苹果5,300万股，为前十大股东之一，他长期以来呼吁苹果扩大回购股票，并调高股利。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。