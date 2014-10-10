美国个股：投资大亨伊坎呼吁股价过度低估的苹果扩大回购股票

路透10月9日 - 投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，苹果 股价有翻倍的潜力，他并呼吁公司董事会动用1,330亿美元现金扩大回购股票。

“我们认为在当前市况下，苹果股价遭到严重低估，若现在能够扩大回购股票，就能为其他股东带来更大利益，”伊坎周四发表致苹果董事会信函指出。(英文原文：bit.ly/1sk0yQO)

伊坎表示，苹果股价应该在203元美元交投，他并宣示他所持有的股票不会参与任何回购行动。

伊坎写道，“就当前股价、以及风险报酬的角度来看，苹果是最佳投资标的，我们持仓的规模就说明了这一点。这项投资代表者我们投资史上最大的仓位。”

伊坎周四接受CNBC的访问时，呼吁苹果回购多达1,000亿美元股票，并称他希望其他投资人也敦促公司进行回购。

苹果6月将1股拆为7股，4月时则是将授权公司股票回购规模由每年600亿美元调高至900亿美元。

苹果股价周四收高0.2%至101.02美元。苹果股价自1月以来已经上涨25%。