中欧关系：李克强访德，或促成德交所与上交所合作及空客协议--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透法兰克福10月9日 - 三位熟悉计划的知情人士周四称，德国交易所运营商--德意志交易所 将与上海证券交易所开展大范围合作。
消息人士向路透表示，在中国国务院总理李克强访问德国期间，双方可能最早在周五签署合作协议，以及一些其他商业协议，其中或许涉及欧洲飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士) 。
“这将是德意志交易所亚洲战略的重要一步，”一位消息人士称。
另一消息人士表示，该协议将便于中国投资者直接接触德国和欧洲金融市场。
此外，中德金融市场基础设施将得以建立，有助于增进两国合作和人民币的国际化进程。
一位消息人士称，德意志交易所与中国金融期货交易所的合作也在准备之中。
“它们甚至可能会建立合资机构，”该消息人士表示。
德意志交易所称，该机构一直不断接触政坛人士，在亚洲推进业务发展。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。