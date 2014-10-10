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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:16 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月10日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

10/10 深 劲拓股份 300400 2,000 7.60 21.11 兴业证券

10/10 深　 宝色股份　300402　 5,100　　 4.47 20.66 国海证券

10/10 沪 九洲药业 603456 5,196 15.43 22.36 招商证券

10/10 沪 万盛股份 603010 2,500 11.70 22.76 广发证券　

*10/13 沪 设计股份 603018 2,600 32.26 22.88 广发证券

-- 沪 东方电缆 603606 3,535 8.20 20.41 西部证券

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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