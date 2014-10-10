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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:15 BJT

《香港报摘》--信报10月10日

* 头版头条：

--美国联储局放出加息“鸽言”后，周三道琼斯工业平均指数 应劲飙，然刺激短暂，道指周四大幅下泻。

* 其他：

--中信银行 旗下中信银行国际将斥资逾1亿港元发展“动感银行”，月内将率先推出“WeChat inMotion”理财服务平台，年底前推出钱包“CITIC Wallet”。

--香港首富、长实 主席李嘉诚的私人创投基金维港投资入股专研植物改造肉食的科技食品公司Impossible Food，投资额2,500万美元。此外，维港投资正物色入股金融科技公司。

--内地歌唱比赛节目“中国好声音”制作单位星空华文传媒有意来港上市，据消息透露，公司有意把业务分拆成两部分，分别在内地和香港上市。

--就基金界传出雅居乐 主席陈卓林失踪，公司透过公关回覆称，不对传闻作出任何评论。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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