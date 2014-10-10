《香港报摘》--信报10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--美国联储局放出加息“鸽言”后，周三道琼斯工业平均指数 应劲飙，然刺激短暂，道指周四大幅下泻。
* 其他：
--中信银行 旗下中信银行国际将斥资逾1亿港元发展“动感银行”，月内将率先推出“WeChat inMotion”理财服务平台，年底前推出钱包“CITIC Wallet”。
--香港首富、长实 主席李嘉诚的私人创投基金维港投资入股专研植物改造肉食的科技食品公司Impossible Food，投资额2,500万美元。此外，维港投资正物色入股金融科技公司。
--内地歌唱比赛节目“中国好声音”制作单位星空华文传媒有意来港上市，据消息透露，公司有意把业务分拆成两部分，分别在内地和香港上市。
--就基金界传出雅居乐 主席陈卓林失踪，公司透过公关回覆称，不对传闻作出任何评论。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。