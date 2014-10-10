《中国重要政经日程》--10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
==========================今日重要政经日程==========================
10/10（周五）
*--下午2点 农业部新闻办公室在农业部一楼新闻发布厅举行新闻发布会。农业部科技教育司司长唐珂向媒体介绍“农业科技创新”有关情况，并回答记者提问。
--国务院副总理汪洋将于10月9日-11日赴俄罗斯举行中俄总理定期会晤委员会第十八次会议。
--国务院总理李克强将于10月9日-17日赴德国主持第三轮中德政府磋商并对德国进行正式访问、对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第十九次定期会晤、对意大利、联合国粮农组织总部进行正式访问，并出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议及相关活动。
==========================近期重要政经日程==========================
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/25（周六）
--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11/5（周三）
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。