美国个股：百度收购巴西在线折扣商Peixe Urbano控股权

路透圣保罗10月9日 - 全球第二大互联网搜索引擎--中国的百度 已收购巴西在线折扣商Peixe Urbano，但未透露交易金额。这是百度两年多前开始进军巴西以来，在该国扩张的最新举措。

基于周四公布声明中达成的交易协议，百度将让Peixe Urbano的管理团队在百度的企业架构下自主运营。

两家企业均拒绝透露百度在Peixe Urbano所占权益份额。百度11月开始在巴西运营，不过早在2012年7月，该公司已推出葡萄牙语版的Hao123网址导航网站。

百度首席执行官李彦宏曾于7月陪同中国国家主席习近平访问巴西，访问期间，李彦宏承诺未来三年将在巴西投资1.2亿雷亚尔(合5,000万美元)。

百度周四在美国Nasdaq市场收低2.09%，报213美元。

据E-bit和A.T.Kearney等几家咨询机构，2016年前巴西电商市场料将每年平均成长18%；收购Peixe Urbano的控股权将帮助百度在巴西进行扩张。

声明援引百度全球业务主管Johnson Hu的话称，在国际范围内的扩张是百度优先考虑的事情，作为该战略的一部分，巴西是一个重要市场，这里每天有逾5,000万人使用我们的服务。

Peixe Urbano成立于2010年，在巴西拥有逾2,000万名客户、逾3万家企业合作商户。(完)