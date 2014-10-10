版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月10日

路透香港10月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7565港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收低334.97点，或1.97%，报16,659.25点。因持续忧虑全球经济力道，以及
 担心这对企业盈利的影响。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       170.740   -1.77      21554            13.243      -1.61
 中国铝业                      10.590   -0.56      39115             3.286      -1.63
 中国移动                      60.250    0.17     240896            93.466      -1.56
 中国人寿                      41.820   -2.47      36991            21.625      -1.26
 中石油                       125.530   -2.88      30424             9.737      -1.95
 中石化                        86.090   -1.94      48795             6.678      -1.51
 汇丰控股                      50.210   -2.37    2568714            77.891      -2.39
 中电信                        59.550   -2.60      12209             4.619      -1.72
 中国联通                      14.850   -0.13     123634            11.518      -1.55
 兖州煤业                       7.960   -2.57      15325             6.174      -2.92
 华能国际                      44.720   -2.93      16539             8.672      -1.12
 南方航空                      17.430   -3.86       6748             2.704      -2.03
 东方航空                      16.870   -1.75       1900             2.617      -1.98
 中芯国际                       5.040   -5.62      15842             0.782      -2.27（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐