《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港10月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7565港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低334.97点，或1.97%，报16,659.25点。因持续忧虑全球经济力道，以及 担心这对企业盈利的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 170.740 -1.77 21554 13.243 -1.61 中国铝业 10.590 -0.56 39115 3.286 -1.63 中国移动 60.250 0.17 240896 93.466 -1.56 中国人寿 41.820 -2.47 36991 21.625 -1.26 中石油 125.530 -2.88 30424 9.737 -1.95 中石化 86.090 -1.94 48795 6.678 -1.51 汇丰控股 50.210 -2.37 2568714 77.891 -2.39 中电信 59.550 -2.60 12209 4.619 -1.72 中国联通 14.850 -0.13 123634 11.518 -1.55 兖州煤业 7.960 -2.57 15325 6.174 -2.92 华能国际 44.720 -2.93 16539 8.672 -1.12 南方航空 17.430 -3.86 6748 2.704 -2.03 东方航空 16.870 -1.75 1900 2.617 -1.98 中芯国际 5.040 -5.62 15842 0.782 -2.27（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。