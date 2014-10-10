《全球重要经济事件一览表》--10月10日-10月17日

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10月10日(五)

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在美国财经编辑与记者协会(SABEW)秋季年会上就“货币政策与沟通”讲话(1300)。

华盛顿--国际金融协会(IIF)2014年会员年会(至10月11日)。发言嘉宾包括：英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委普雷特、美国财政部副助理部长Mark Sobel、美联储理事塔鲁洛、英国央行副总裁康利夫、中国人民银行首席经济学家马骏、印度央行总裁拉詹等。

华盛顿--美国智库大西洋委员会(Atlantic Council)主办“欧元区复苏下一阶段：对话欧元集团主席迪塞尔布洛姆”(1500)。

华盛顿--日本财务大臣麻生太郎会晤韩国企划财政部长官崔炅焕。

美国麦库克--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在一个经济论坛上发表关于美国经济的讲话(1700)。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在第53届金融知识和经济教育年会上讲话(1730)。

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全国破产法官联合会年会期间美国破产学会举办的午餐会上讲话，主题为“难以想象的可能性：大型金融机构破产”(1900)。

10月11日(六)

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在2014高盛成长市场大会上主持关于当前经济状况或货币政策的讨论会(1800)。

10月12日(日)

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第一场：道德规范和金融”。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和英国央行总裁卡尼。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第二场：银行作用的改变”。发言嘉宾为瑞典央行总裁英韦斯。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第四场：科技与金融的包容性”。发言嘉宾包括美联储副主席费舍尔和哥伦比亚财长Mauricio Cardenas。

10月13日(一)

伦敦--澳洲国库部长霍基将发布对当前全球经济进展和未来政策挑战的看法(1200)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话(2230)。

印第安纳波利斯--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在全国教师退休会议第92届年会上发言(1630)。

布达佩斯--第29届BACEE地区银行大会(至10月14日)。斯洛文尼亚央行风险分析师Jan Klacso出席。

10月14日(二)

马德里--西班牙央行总裁林德发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”。(1245)

10月15日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书。

10月16日(四)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在汤森路透外汇基准活动上讲话。

纽约--美国财政部金融研究办公室主管Richard Berner在Money Marketeers举办的活动上讲话。

美国艾伦镇--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话(1200)。

美国新不伦瑞克--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词(1300)。

美国比林斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话(1400)。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与一个政策研讨会的主题对话(1700)。

10月17日(五)

波士顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话(1230)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话(0635)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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