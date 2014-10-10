新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.7014%--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京10月10日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.7014%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7331%，投标倍数为2.42倍。
该期债为财政部今年第六期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60、20和30个标位。
该期债10月11日开始计息，招标结束至10月14日进行分销，10月16日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。