《新兴市场重要经济事件预告》--10月10日-10月17日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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10月10日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团2014年秋季会议(至10月12日)。
华盛顿--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至10月11日)。
华盛顿--日本财务大臣麻生太郎会晤韩国企划财政部长官崔炅焕。
华盛顿--国际金融协会(IIF)成员年会(至10月11日)。发言人包括英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧以及中国人民银行研究局首席经济学家马骏等。
华盛顿--布基纳法索经济财政部长Lucien Bembamba在乔治华盛顿大学讨论会上发言，会议主题为“撒哈拉以南非洲的财政政策和收入不平等”(2115)。
华盛顿--世界银行就“2015年后开发性金融”举行讨论会，乌干达财长Maria Kiwanuka参加会议。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“为亚洲新成长模式提供资金”。发言嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦。
华盛顿--世界银行讨论“世界贸易转型：全球价值链及发展”，出席人士有世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)。(2000)
科伦坡--斯里兰卡财长P.B. Jayasundera在一次公共论坛上，就料将纳入2015年预算的一些政策措施发表讲话。
10月12日(日)
华盛顿--IMF副总裁在乔治华盛顿大学举办的题为“金融的未来”研讨会上致开/闭幕辞。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办“金融的未来”讨论会。第一部分：“道德和金融“。发言人：IMF总裁拉加德及英央行总裁卡尼。
10月13日(一)
布达佩斯--中东欧银行业协会(BACEE)第29届地区银行会议(至10月14日)。
10月14日(二)
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策。
10月15日(三)
暂无重要经济事件。
10月16日(四)
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
10月17日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。
首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 王兴亚)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。