中国央行：正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场--官员

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月10日 - 中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。
新华网周四并引述王丹在伦敦证券交易所集团北京IPO大会上的讲话指出，近年来，人民币跨境使用取得了较大进展，下一步央行将根据实体经济的需求，进一步推进人民币跨境业务，加大资本市场开放力度。
她透露，央行将从四个方面推动资本市场的进一步开放，包括沪港通试点、RQDII试点、QDII2机制以及允许境内企业到境外发行人民币计价的股票并以人民币支付股息和红利。
QDII2最早在中国央行2013年年度工作会议上公开露面，随后证监会也在去年表示将配合央行和有关部门尽快做好推出QDII2的准备工作，但该业务迟迟未能露面。
而对于境内企业到境外发行人民币计价的股票，部分金融机构已在进行探索。中国农业银行 副行长李振江在同一场合表示，农行已经和伦敦证券交易所签署合作备忘录，双方将共同开发人民币全球存托凭证(GDR)产品，这种以人民币计价的产品将在境内银行托管，在伦敦证券交易所上市交易。
“目前，农行和伦交所以及相关券商已经成立工作组，正进行相关探索和准备，合作律师也在从法律角度对产品进行论证。”李振江称。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。