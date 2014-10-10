中国央行：正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场--官员

路透上海10月10日 - 中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。

新华网周四并引述王丹在伦敦证券交易所集团北京IPO大会上的讲话指出，近年来，人民币跨境使用取得了较大进展，下一步央行将根据实体经济的需求，进一步推进人民币跨境业务，加大资本市场开放力度。

她透露，央行将从四个方面推动资本市场的进一步开放，包括沪港通试点、RQDII试点、QDII2机制以及允许境内企业到境外发行人民币计价的股票并以人民币支付股息和红利。

QDII2最早在中国央行2013年年度工作会议上公开露面，随后证监会也在去年表示将配合央行和有关部门尽快做好推出QDII2的准备工作，但该业务迟迟未能露面。

而对于境内企业到境外发行人民币计价的股票，部分金融机构已在进行探索。中国农业银行 副行长李振江在同一场合表示，农行已经和伦敦证券交易所签署合作备忘录，双方将共同开发人民币全球存托凭证(GDR)产品，这种以人民币计价的产品将在境内银行托管，在伦敦证券交易所上市交易。