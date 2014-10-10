《焦点》欧洲衰退风险和美联储态度谨慎抑制了英国的升息机率

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
英国财政大臣欧思邦周四称，欧元区有再度陷入危机的风险。
周二的数据显示，德国8月工业生产创下金融危机最深重时期以来的最大按月降幅 。IMF预测，欧元区明年陷入衰退的机率接近40%。
2011年和2012年欧元区深陷于债务危机时，英国经济也难以增长。
有分析师指出，目前欧元区的经济增长问题对英国的冲击不会像那时那么大。但欧洲经济放缓给英国制造业带来问题，制造业占英国总体经济规模的约10%。
本周早前公布的数据显示，英国8月制造业活动仅较前月小幅增长0.1%。有调查显示，9月欧元区的问题给制造业带来了更大的拖累。(完) (编译 白云/朱晓军/李爽; 审校 郑茵)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。