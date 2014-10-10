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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 09:48 BJT

《焦点》欧洲衰退风险和美联储态度谨慎抑制了英国的升息机率

英国财政大臣欧思邦周四称，欧元区有再度陷入危机的风险。

周二的数据显示，德国8月工业生产创下金融危机最深重时期以来的最大按月降幅 。IMF预测，欧元区明年陷入衰退的机率接近40%。

2011年和2012年欧元区深陷于债务危机时，英国经济也难以增长。

有分析师指出，目前欧元区的经济增长问题对英国的冲击不会像那时那么大。但欧洲经济放缓给英国制造业带来问题，制造业占英国总体经济规模的约10%。

本周早前公布的数据显示，英国8月制造业活动仅较前月小幅增长0.1%。有调查显示，9月欧元区的问题给制造业带来了更大的拖累。(完) (编译 白云/朱晓军/李爽; 审校 郑茵)
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