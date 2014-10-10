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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆逢薪酬结算日的影响不明，期权市场给予支撑

0017 GMT

* 今日适逢薪酬结算日(Gotobi)，但近期美元/日圆下跌，日本进口商买气不俗

* 相关影响尚不明朗，许多人已在周三购入

* 期权到期给予支撑，预料在107.50及107.75有大量期权

* 上档有大量期权到期，行权价为108.00及108.30，可能再度出现包围操作(bracket)

* 美国公债收益率表现疲软，但已经回到接近周三收盘水准

* 107.50下方有停止单，下方有趋于平缓的一目均衡基准线位于107.38，自8月11日以来尚未跌破此技术位(完)

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