加拿大经济：财长奥利佛称，准备好必要时让房市降温

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿10月9日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周四表示，政府已经准备好必要时让房市降温，但未见房市泡沫化，也尚无必要采取大动作因应。
“显然我们正在加以关注。我们认为没有出现泡沫，”奥利佛并称，加拿大央行、加国房市机构、以及经济合作暨发展组织(OECD)皆持相同看法。
在20国集团(G20)会议召开前夕，奥利佛向记者表示，加拿大市场呈现两样情，卡尔加里(Calgary/卡格利)、多伦多涨势持续，温哥华也上涨但涨势略小于前两者，而其他地方的价格则是大多持平或下跌。
奥利佛称，“我们正关注消费者债务，也正关注房价涨势。我们知道有些地区市中心购屋负担能力是一大问题，但整体而言房市的净值/债务比仍相当稳健。”
他指称政府曾经多次采取监管措施，以防杜市场过热。他说，“我们将在必要时考虑采取其他措施，但我认为不需要大动作因应。”(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选