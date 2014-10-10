加拿大经济：财长奥利佛称，准备好必要时让房市降温

路透华盛顿10月9日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周四表示，政府已经准备好必要时让房市降温，但未见房市泡沫化，也尚无必要采取大动作因应。

“显然我们正在加以关注。我们认为没有出现泡沫，”奥利佛并称，加拿大央行、加国房市机构、以及经济合作暨发展组织(OECD)皆持相同看法。

在20国集团(G20)会议召开前夕，奥利佛向记者表示，加拿大市场呈现两样情，卡尔加里(Calgary/卡格利)、多伦多涨势持续，温哥华也上涨但涨势略小于前两者，而其他地方的价格则是大多持平或下跌。

奥利佛称，“我们正关注消费者债务，也正关注房价涨势。我们知道有些地区市中心购屋负担能力是一大问题，但整体而言房市的净值/债务比仍相当稳健。”