《中国债券市场每日交易备忘》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国证金公司22亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，银河证券主承 中材科技 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 绵阳科技城发展投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行和国泰君安证券主承 无锡产业发展集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 康美药业 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 新希望六和股份2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 张江高科 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 巨石集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和进出口银行主承 北京首都开发控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和北京农商行主承 宜兴市城市发展投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和民生银行主承 舟山海洋综合开发投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和国开行主承 杭州金融投资集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和中金公司主承 珠海华发综合发展30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招行和工行主承 奇瑞汽车18亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行主承 首创股份 6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行主承 北京汽车集团10亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 北京汽车集团10亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 中联重科 90亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和进出口行主承 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5003% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5202% 浦发银行 30亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 浦发银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7001% 浦发银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 西安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6602% 招商银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 上海银行至多10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 平安银行 至多10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 ============================================================================ 二、新债上市： 贵阳经济技术开发区9亿元七年期固息债1480523，票面利率6.47% 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短融011497003，票面利率4.20% ============================================================================ 三、缴款： 国开行40亿元三年期固息增发债140220，发行价101.41元 国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价102.96元 国开行40亿元五年期固息增发债140224，发行价101.40元 农发行50亿元五年期固息债140445，票面利率4.61% 农发行50亿元三年期固息债140446，票面利率4.54% 江苏交通控股30亿元六个月期超短融 宁沪高速 4亿元九个月期超短融 广汇汽车23亿元一年期短融 昆明钢铁控股15亿元一年期短融 广东丝绸纺织集团3亿元一年期短融 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁路总公司35亿元10年期浮息(一年期定存基准)企业债048012到期兑付，基本利差2.6% 农发行200亿元五年期固息债090414到期兑付，票面利率3.4% 厦门国贸 8亿元三年期中票1182266到期兑付，票面利率7.2% 中国建材 30亿元三年期中票1182267到期兑付，票面利率6.06% 国家开发银行 25亿元68日固息优先A-1档信贷资产支持证券(ABS)1489059到期兑付，票面利率4.8% 浙商证券9.5亿元三个月期短融1490129到期兑付，票面利率4.55% 中国石油天然气集团100亿元三年期中票1182271到期兑付，票面利率5.8% 吉林昊融集团11亿元三年期中票1182272到期兑付，票面利率8.4% 华西证券5亿元三个月期短融1490128到期兑付，票面利率4.48% 中信建投证券17亿元三个月期短融1490130到期兑付，票面利率4.5% 中国铁路物资股份有限公司25亿元九个月期超短融011418001到期兑付，票面利率6.15% 北京控股集团25亿元六个月期超短融011485001到期兑付，票面利率4.9% 太钢不锈 25亿元九个月期短融041451001到期兑付，票面利率6.3% 中国南方电网公司50亿元六个月期超短融011407001到期兑付，票面利率4.7% 中国核工业建设集团15亿元九个月期超短融011443001到期兑付，票面利率6.1% 山东高速集团20亿元九个月期超短融011473001到期兑付，票面利率5.99% 光明食品(集团)30亿元六个月期超短融011486001到期兑付，票面利率4.87% 07大唐债 078061付息 07韶能债 078062付息 11国开55 110255付息 11国开56 110256付息 11阳煤MTN3 1182265付息 11临矿MTN2 1182268付息 12铁道09 1280310付息 12铁道10 1280311付息 12玉环交投债 1280315付息 13滨海农商01 1321002付息 13开元1A 1330011付息 13吴忠城投债 1380303付息 14开元1A 1489014付息 14开元2A 1489015付息 14开元3A2 1489036付息 14开元3A3 1489037付息 14开元3B 1489038付息 14开元4A2 1489060付息 14开元4A3 1489061付息 14开元4B 1489062付息 14开元5A1 1489085付息 14开元5A2 1489086付息 14开元5A3 1489087付息 14开元5B 1489088付息 14兴元2A 1489125付息 14兴元2B 1489126付息 09国开13 090213付息 09国开14 090214付息 09国开15 090215付息 10英利MTN1 1082180付息 10方正MTN1 1082182付息 11附息国债21 110021付息 11农发02 110402付息 11浦发次级债 1109001付息 11铁道01 1180142付息 11铁道02 1180143付息 11通用MTN1 1182269付息 11粤高速MTN1 1182270付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周一报导，中国人民银行行长周小川近日表示，在货币政策方面，中国将继续以审慎的政策立场 ，开展信贷和宏观审慎政策，来确保资金、信贷和社会融资的合理增长，同时将流动性维持在合理水平。 --中信股份 旗下控股公司--中信信托有限责任公司周一公告称，已获银监会批准，注册资本金由12 亿元人民币增加至100亿元；增资后中信信托成为中国第一大信托公司，其注册资本金及资产管理规模均居业内第 一。 今日公布9月进出口贸易数据 (8月顺差498.3亿美元) 10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申