《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**上海证券报**
--同达创业 发布定增预案，拟非公开发行30,917.874万股，发行价格10.35元人民币/股，募集资金总额32亿元，拟全部用于收购北京视博数字电视科技有限公司100%股权，从而进入广播数字电视内容安全保护领域。
**证券时报**
--正筹备成立的信托业保障基金有限公司注册资本拟定为100亿元，由中国信托业协会联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资。
**第一财经日报**
--中国农业银行 副行长李振江表示，农行已与伦敦证券交易所及部分券商成立的专门工作组，对人民币GDR（全球存托凭证）进行推动。若成功推出，这将是首款以人民币计价，在境外上市的股权投资产品。
**人民日报**
--国家发改委等部委联合下发煤电节能减排升级与改造行动计划，发改委副主任、能源局局长吴新雄表示，下一步将抓好三方面任务，其中之一是严控能效、环保等新建机组准入条件，新建机组煤耗要低于300克/千瓦时。
--最高人民法院通报《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》，首次划定个人信息保护的范围，明确利用自媒体等转载网络信息行为的过错认定，以及如何对网络水军进行规制。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。