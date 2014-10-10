《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*明报：
--金沙中国 于澳门总投资达27亿美元、占地32万平方尺的购物中心“巴黎人”有望于明年底开幕，迄今有85%获得承租。
--去年9月在创业板上市的正美丰业 掀股东内斗，集团主要股东信义玻璃 要求召开特别股东大会，罢免公司4名董事，并委任两名信义高层进入董事局。
*星岛日报：
--证监会刊发通函提醒投资者及金融机构遵守淡仓申报规则，因发现有不少申报缺失个案，并强调“在无合理辩解下违反有关规则，可构成刑事罪行”。
--于河北廊坊进行教育设施出租的东方大学城，拟通过配售形式于香港创业板上市，集资额用于建设额外宿舍。
*苹果日报：
--消息透露，中国银行 首宗境外优先股刚开始接受投资者下单，由于发行规模较大，票面息率指示价介乎6.5-7厘，媲美或更胜刚完成发行的创兴银行 AT1债回报，相信认购反应热烈。
--银行加紧调高人民币存款息率，中信银行国际将其3.16厘人民币定存门槛由30万元大减至5万元，而建行亚洲向新存10万元资金提供一年期年息3.35厘。
*东方日报：
--中国银行 最快今日就发行优先股进行路演，投行摩根士丹利的调查显示，约四成投资者会调整投资组合，沽售垃圾债来买入中行优先股，预期亚洲高息债发行成本会增加。
--包浩斯 称，受到占中影响，尤其集团设有17间自营零售店在旺角及铜锣湾区，该等店舖于9月28日至10月7日期间的销售额按年下跌约10-30%，其余购物区域之店舖大部分均录得增长或保持稳定。
*文汇报：
--星展香港预测香港全年零售销售将出现负增长2%，较香港大学早前预测负增长1.2%更为悲观，但该行维持全年经济增长2.6%的预测不变。
*大公报：
--北控水务 与亚洲开发银行签订7年期2.88亿美元银团贷款，额度由最初的1.2亿美元提高至2.88亿美元，参与银行包括澳新银行、三菱东京UFJ银行、华侨永亨银行和工银亚洲等。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。