《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

*明报：

--金沙中国 于澳门总投资达27亿美元、占地32万平方尺的购物中心“巴黎人”有望于明年底开幕，迄今有85%获得承租。

--去年9月在创业板上市的正美丰业 掀股东内斗，集团主要股东信义玻璃 要求召开特别股东大会，罢免公司4名董事，并委任两名信义高层进入董事局。

*星岛日报：

--证监会刊发通函提醒投资者及金融机构遵守淡仓申报规则，因发现有不少申报缺失个案，并强调“在无合理辩解下违反有关规则，可构成刑事罪行”。

--于河北廊坊进行教育设施出租的东方大学城，拟通过配售形式于香港创业板上市，集资额用于建设额外宿舍。

*苹果日报：

--消息透露，中国银行 首宗境外优先股刚开始接受投资者下单，由于发行规模较大，票面息率指示价介乎6.5-7厘，媲美或更胜刚完成发行的创兴银行 AT1债回报，相信认购反应热烈。

--银行加紧调高人民币存款息率，中信银行国际将其3.16厘人民币定存门槛由30万元大减至5万元，而建行亚洲向新存10万元资金提供一年期年息3.35厘。

*东方日报：

--中国银行 最快今日就发行优先股进行路演，投行摩根士丹利的调查显示，约四成投资者会调整投资组合，沽售垃圾债来买入中行优先股，预期亚洲高息债发行成本会增加。

--包浩斯 称，受到占中影响，尤其集团设有17间自营零售店在旺角及铜锣湾区，该等店舖于9月28日至10月7日期间的销售额按年下跌约10-30%，其余购物区域之店舖大部分均录得增长或保持稳定。

*文汇报：

--星展香港预测香港全年零售销售将出现负增长2%，较香港大学早前预测负增长1.2%更为悲观，但该行维持全年经济增长2.6%的预测不变。

*大公报：

--北控水务 与亚洲开发银行签订7年期2.88亿美元银团贷款，额度由最初的1.2亿美元提高至2.88亿美元，参与银行包括澳新银行、三菱东京UFJ银行、华侨永亨银行和工银亚洲等。（完）

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