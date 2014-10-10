金属期市：伦铜下滑，德国疲弱数据引燃全球经济成长疑虑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
德国8月出口降幅创金融危机最严重时期以来最大降幅，导致经济机构调降对其经济成长预期，并引燃有关德国目前的行动是否足以支撑欧洲及自身经济的争论。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。
内需疲软或拖累中国9月进口、投资和零售销售增幅降至数月或数年低位，引发对决策层是否应采取更多举措对抗经济下滑的质疑。
尽管需求放缓及供应过剩打压现货市场，但欧洲最大的铜冶炼商Aurubis 2015年将对电解铜客户实行每吨110美元的溢价，略超过今年。(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。