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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 09:05 BJT

金属期市：伦铜下滑，德国疲弱数据引燃全球经济成长疑虑

德国8月出口降幅创金融危机最严重时期以来最大降幅，导致经济机构调降对其经济成长预期，并引燃有关德国目前的行动是否足以支撑欧洲及自身经济的争论。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。

内需疲软或拖累中国9月进口、投资和零售销售增幅降至数月或数年低位，引发对决策层是否应采取更多举措对抗经济下滑的质疑。

尽管需求放缓及供应过剩打压现货市场，但欧洲最大的铜冶炼商Aurubis 2015年将对电解铜客户实行每吨110美元的溢价，略超过今年。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 龚芳)
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