中国货币市场：七天回购开盘报2.95%，上日加权利率3.0077%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海10月10日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在2.95%，上日该期限加权平均利率为3.0077%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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2.95% 3.01% 3.0077%
周四银行间市场质押式回购总成交金额10,806.64亿元，上日为11,417.36亿元。其中，隔夜品种为8,511.53亿元，上日为8,684.65亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。