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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 09:05 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.95%，上日加权利率3.0077%

路透上海10月10日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在2.95%，上日该期限加权平均利率为3.0077%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.95% 3.01% 3.0077%

周四银行间市场质押式回购总成交金额10,806.64亿元，上日为11,417.36亿元。其中，隔夜品种为8,511.53亿元，上日为8,684.65亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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