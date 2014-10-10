国泰君安期货：中国期指多空分歧加大，短期行情或继续走高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自10月10日的《期货日报》：
周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别为2.78万手、2.36万手、2.55万手，环比减少700手、减少700手、增加300手。前两个指标连续两日减仓，第三个指标表现截然相反。结合行情来看，净空持仓近期的变动，可能与规避国庆长假风险有关。节后净空单减少，显示节前布局的避险资金选择离场。8月14日伊始，净空单未再高于2.6万手，而行情也在2330附近得到支撑后，启动了两轮上涨走势。净空持仓在较低水平运行，反映出股指上涨潜能可能再度激发。
数据显示，最近8日，空头增仓意愿整体有所增强。期指四合约前20名席位净空单日均值环比增加1300手至2.41万手，净空持仓上周连续两日处于2.59万手，本周连续两日减少，周三大幅减少1600手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。