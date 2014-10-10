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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:54 BJT

国泰君安期货：中国期指多空分歧加大，短期行情或继续走高

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别为2.78万手、2.36万手、2.55万手，环比减少700手、减少700手、增加300手。前两个指标连续两日减仓，第三个指标表现截然相反。结合行情来看，净空持仓近期的变动，可能与规避国庆长假风险有关。节后净空单减少，显示节前布局的避险资金选择离场。8月14日伊始，净空单未再高于2.6万手，而行情也在2330附近得到支撑后，启动了两轮上涨走势。净空持仓在较低水平运行，反映出股指上涨潜能可能再度激发。

数据显示，最近8日，空头增仓意愿整体有所增强。期指四合约前20名席位净空单日均值环比增加1300手至2.41万手，净空持仓上周连续两日处于2.59万手，本周连续两日减少，周三大幅减少1600手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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